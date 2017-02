Kleina escolhe Walter para a vaga de Bolt

No primeiro dia de pré-temporada, em 5 de janeiro, o atacante Walter revelou estar oito quilos acima do peso, com dores no joelho e sem previsão de quando ele poderia estrear. Hoje, às 21h45, no Estádio da Serrinha, Walter será o titular do Goiás contra o Rio Verde, contrariando seus próprios prognósticos - ele foi reserva e entrou no segundo tempo da estreia contra a Aparecidense.

Apesar de ainda estar longe da forma ideal, Walter ganhou a preferência do técnico Gilson Kleina para ocupar a vaga do volante Victor Bolt, que foi expulso em Aparecida de Goiânia. Assim, o Goiás terá desenho bem mais ofensivo, nesta 2ª rodada do Goianão, para buscar sua primeira vitória no campeonato.

O que Walter e a torcida esperam é que, mesmo sem o preparo ideal, ele consiga ter um desempenho melhor do que na estreia do time. “Para ser sincero, fui péssimo. Foi um dos piores jogos meus no Goiás. Não gostei da minha atuação”, avaliou o atacante. “Não fui bem, poderia ter dado um pouco mais”, complementou o jogador.

Walter deverá desempenhar uma função de ligação no time, mas com a liberdade para encostar nos homens de frente. Assim, Léo Sena terá a missão de marcar mais e Jean Carlos também terá de ajudar mais na recomposição do meio de campo.

A sobrecarga não incomoda Jean Carlos, que fez uma boa estreia pela equipe alviverde. “Vamos ter mais opções ofensivas. O (Victor) Bolt faz muita falta, pois é um jogador de muita pegada mas, também, nós ganhamos uma opção a mais na frente e acredito que não vamos ter dificuldade”, avaliou o meia.

Na Serrinha, onde o Goiás defende uma invencibilidade já de seis anos - a última derrota foi por 5 a 1, para o Crac, em 19 de janeiro de 2011 -, a expectativa é de que o time alviverde conquiste o apoio do torcedor. “Fazendo bons jogos, vamos passar esta confiança de novo para o torcedor”, destacou Jean Carlos.

O Rio Verde terá o desfalque do meia Ramon, que foi expulso no duelo diante do Crac (2 a 2). Assim, o técnico Edson Porto deve definir por Vinícius Oliveira e Mário Neto. “A expectativa é de fazer um grande jogo”, estima o treinador.