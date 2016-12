Justiça determina fiança de 12 salários a jogador pivô do rebaixamento da Portuguesa

A Subseção Judiciária de Anápolis determinou o pagamento de fiança no valor de R$ 10.560 (12 salários mínimos) ao meia Héverton que foi flagrado conduzindo uma criança no banco traseiro de uma I/BMW 320I sem a cadeirinha e o cinto de segurança, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e os impostos do carro atrasados.

Héverton, de 31 anos já passou por Portuguesa, Paysandu e por último jogou pelo XV de Piracicaba, tem que realizar o pagamento até às 20h de hoje, do contrário passará a noite na Subseção Judiciária. O pai do atleta e o advogado estão providenciando o valor sentenciado.

O flagra ocorreu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo a Anápolis, nesta quinta-feira (29). Durante a abordagem, Héverton junto com a esposa e os filhos viajavam de Brasília com destino a Caldas Novas. Ele contou que adquiriu a CNH falsa de um despachante em São Paulo.