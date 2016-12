Juiz rejeita recurso de Neymar e pai contra investigações na Espanha

O juiz José de la Mata, do tribunal central número 5 da Espanha, rejeitou um recurso apresentado por Neymar e o pai contra a decisão de manter a continuidade das investigações que fazem parte do processo aberto a partir de uma denúncia do grupo de investimento DIS.

Depois que o Barcelona chegou a um acordo com a Procuradoria e a Advocacia de Estado, assumindo dois crimes fiscais e pagando uma multa de 5,5 milhões de euros (R$ 19 milhões), no dia 3 de novembro um auto ordenou a sequência das investigações.

Este é considerado um segundo ato do caso Neymar e foi iniciado ainda no fim de setembro, quando o juiz José de la Mata ordenou a reabertura do chamado Caso Neymar para processar o atacante, o pai dele, Neymar da Silva Santos, além do ex-presidente do clube catalão Sandro Rossell pela fraude no valor da transferência do jogador.

O DIS teria direito a receber 40% do valor pago do Barcelona ao Santos pelo brasileiro, mas afirma só ter recebido montante referente a 17,1 milhões de euros. A justiça espanhola apontou que o valor total foi de 83,3 milhões de euros.