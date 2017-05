Jovem zagueiro do Inter é mais uma contratação do Dragão para Série A

No início da semana, o Atlético foi ao Inter (RS) e conseguiu acertar o empréstimo do meia atacante Andrigo, de 22 anos. Nesta quarta-feira (3), a diretoria do Dragão definiu a liberação de mais um jogador do clube gaúcho - o zagueiro Eduardo Gabriel, de 21 anos e 1,87m. Ano passado, Eduardo Gabriel atuou pelo Náutico, indicado pelo técnico Alexandre Gallo - disputou 16 jogos na Série B. No Inter, o zagueiro também já atuou algumas vezes, mas não teve muitas chances. Andrigo e Eduardo devem se apresentar ao Dragão na segunda-feira.

Eduardo Gabriel, Andrigo, Walter (atacante) e André Castro (volante) não poderão disputar a Copa do Brasil, competição em que o Atlético já jogará na quarta-feira, 10 de maio, contra o Flamengo, no Rio (RJ). O jogo de volta será no dia 24, com local a definir.

Além do Inter e do Náutico, Eduardo Gabriel teve passagem pela seleção brasileira sub-17. Em 2013, o jogador disputou o Mundial Sub-17, em Dubai, como titular da seleção nacional. O Brasil fez grande campanha, mas caiu nas quartas-de-final diante do México, após empate de 1 a 1 e derrota nos pênaltis, por 11 a 10.