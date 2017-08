Jorginho comemora primeiro Dia dos Pais e guarda camisa para pequeno Theo

Discurso comum é dizer que Jorginho é decisivo, tem estrela de sobra ao atuar no novo Estádio Olímpico e é oportunista para fazer gols. Foi assim ano passado, na conquista da Série B, e repetiu-se ontem na vitória magra do Atlético por 1 a 0 sobre o Coritiba, que teve sabor especial para o meia. Afinal, ele passará hoje, pela primeira vez, o Dia dos Pais com o filho, Th...