Jonathan acha válida a cobrança de Mazola Júnior

Após o clássico de domingo, o Vila agora tem uma semana inteira para treinar até o próximo confronto, no domingo, contra o Itumbiara. Na atividade dessa terça-feira(28), o treinador Mazola Júnior teve uma conversa longa com o atacante Wallyson, que já tem quase um mês que não marca um gol, a última vez foi no dia 1º, contra o Vasco.



O lateral Jonathan vê como normal as conversas do comandante com os atletas. "Eu acho que ele tenta ajudar o jogador, cobra o que tem que cobrar e também valoriza os acertos. Então isso é bom para o jogador e para o grupo, se ele está cobrando é porque cada um pode dar mais", frisou.



No último duelo, Jonathan, que é lateral, ganhou mais liberdade e atuou no meio de campo, por uma opção tática do treinador. A respeito do novo posicionamento o jogador aprovou e destacou que Mazola o colocou na posição para que ele tivesse muita liberdade de chegar na linha de fundo.



Já classificado para a próxima fase, os jogadores no Vila possuem um discurso padrão, o de não escolher adversário para a semifinal. Com a classificação de momento e se não houver nenhuma grande zebra até o final da primeira fase, o mais provável é que Vila Nova e Goiás se encontrem na semifinal e Jonathan vê com bons olhos esse confronto.



"Deu para ver o tamanho do clássico. Aqui a cobrança é muito grande para ganhar e se der nós e o Goiás na semifinal será um grande jogo, mas também será um grande jogo se enfrentarmos a Aparecidense ou qualquer outro que se classificar", ressaltou.



Com a vaga garantida para a semifinal, o Vila é o segundo colocado do grupo A, com 21 pontos e só volta a campo na próxima rodada, onde enfrenta o Itumbiara, no Serra Dourada.