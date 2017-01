Johnathan não se intimida com concorrência na lateral direita do Goiás

A concorrência parece não assustar Johnathan. O jovem lateral direito do Goiás, de 21 anos, chegou a ter uma sequência de jogos na temporada 2016, mas não convenceu. Mesmo assim, ele quer lutar pela posição de titular com o recém-chegado Hélder, de 28 anos, que disputou a Série A do ano passado pelo América (MG).

Johnathan participou de 22 partidas na temporada anterior e quer impressionar o técnico Gilson Kleina, apesar da chegada do novo lateral. "Teremos uma disputa sadia. O elenco tem de ter jogadores da base e experientes. O Goiás contratou o Hélder, que é mais experiente que eu, mas em prol do grupo. Nos treinos já dá para ver a qualidade que ele tem", disse.

Para impor a dúvida ao treinador esmeraldino, Johnathan quer evoluir. "Após os treinos quero ficar fazendo trabalhos à parte de cruzamento, para melhorar uma função minha. O lateral tem de saber chegar no fundo e colocar a bola na cabeça do atacante. É o que pretendo melhorar, uma das minhas prioridades para este ano", revelou o jogador.

Com a confiança em alta, Johnathan quer evitar comparações com Hélder neste início de pré-temporada. "Não tivemos tanto contato com bola, ainda não deu para ver muitas características e semelhanças, entre eu e ele. Temos as mesmas características, ele gosta muito de ir no fundo, é um jogador raçudo. Ainda não deu para fazer uma análise completa. Ainda não dá para comparar os dois jogadores", finalizou.