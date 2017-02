Jogo em Iporá reúne forças do interior

Jogando em casa, no Estádio Ferreirão, o Iporá tenta se manter na faixa de classificação para a semifinal do Campeonato Goiano. Hoje, às 15h30, os iporaenses enfrentam o Goianésia, que, com os mesmos 6 pontos do rival desta tarde, pode até mesmo assumir a liderança do Grupo B.

Para chegar à 1ª posição da chave, além de vencer o Lobo Guará, o Azulão do Vale terá de torcer para que o Atlético não vença o clássico contra o Vila Nova, que começa às 17 horas, no Serra Dourada.

Já o Iporá quer seguir surpreendendo. Após um 1º turno consistente, a equipe caçula da elite do Estadual precisa de uma vitória para se manter na zona de classificação às semifinais do Goianão. Em casa, o time tem 50% de aproveitamento - em dois jogos, foram uma vitória e uma derrota.

As duas equipes não têm problemas de suspensão e devem manter os mesmos times que entraram em campo na rodada anterior, quando o Iporá ficou no empate (1 a 1) contra o Anápolis, fora, e o Goianésia perdeu para o Goiás (3 a 1), em casa.

Sem vencer

Depois de cinco rodadas, Crac e Rio Verde buscam a primeira vitória no Estadual hoje, às 16 horas, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Em partida válida pela 6ª rodada do Estadual, o time da casa quer sair da lanterna do Grupo A e, para isso, fez troca no comando.

Na última rodada, o Crac não resistiu à pressão imposta pela Aparecidense e perdeu o confronto por 3 a 1. O resultado culminou na demissão do técnico Nicho Luzzo. Em seu lugar, o treinador Alexandre Barroso assumiu o Leão do Sul. Ele estará à frente da equipe no embate contra o Verdão do Sudoeste.

Barroso frisou, antes do duelo, que sabe das dificuldades pelo pouco tempo que tem, mas acredita que o Crac conseguirá dar a volta por cima. O treinador não descarta uma possível classificação à semifinal.

Será o encontro de número 31 entre os rivais, com recente vantagem para o Leão do Sul. Desde 2001, foram realizados 11 confrontos, com 8 vitórias do Crac e 2 triunfos do Rio Verde.

O Rio Verde também tenta encontrar o caminho das vitórias e se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, recebeu o Vila Nova e contou com partida inspirada do atacante Saulo, autor de dois gols, para empatar por 3 a 3. O técnico Edson Porto conta com o elenco completo para o duelo.