Jogo contra o Flu causa desgaste ou animação?

O compromisso do Goiás na Copa do Brasil, contra o Fluminense, na quinta-feira, pode ter dois reflexos no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. O time esmeraldino, por um lado, está mais desgastado que o rival Atlético. Se for observado por outro ângulo, o Goiás ganhou injeção de ânimo após a virada sobre a equipe carioca.“Ficamos mais confiantes porque batemos um time de Série ...