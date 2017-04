"Jogadores que fazem gol em final viram ídolos", diz Aylon, inspirado em exemplos que tem no Sul

O atacante Aylon não é candidato a goleador do Goiás no Estadual, mas sabe que um gol, marcado em final de competição, muda a trajetória e a vida do autor. Foi assim, no Sul, onde ele jogou no Inter e viu nomes, como Adriano Gabiru (reserva, fez o gol do título na final do Mundial Interclubes, sobre o Barcelona), Rafael Sóbis, Tinga, Leandro Damião e outros serem reverenciados, até hoje, pelos apaixonados colorados.

O atacante do Goiás sabe disso. Se tiver chance, por que não marcar gol e o nome na história do clube esmeraldino? "Os jogadores que fazem gol em final viram ídolos, referência. Claro que a gente quer entrar para história do clube, fazer gol...Eu já vi vários (jogadores) serem idolatrados por fazerem gol em final de um

Mundial, Libertadores", explicou Aylon.

Ele espera clássico tranquilo, de respeito e bem jogado em campo, para que, fora, o exemplo seja seguido por torcedores dos times finalistas, Vila Nova e Goiás. "É final, todos vão entrar pra vencer. Mas, a gente não quer passar imagem ruim, como ocorreu ontem (quarta-feira), com o Palmeiras. A briga (na vitória de 3 a 2 sobre o Peñarol, em Uruguai) começou em campo e se transferiu para a arquibancada", lembrou.

Aylon é uma das peças ofensivas do sistema tático montado pelo técnico Silvio Criciúma, ao lado de Carlos Eduardo e Tiago Luís, na linha de três (atacantes) mais recuados e encostados no homem referência, que é Léo Gamalho. Com a bola, todos se aproxima de Léo Gamalho.

Em tom de brincadeira, Aylon foi indagado o que acha da greve geral, marcada para hoje. "Vou entrar nessa greve (risos), principalmente nesta sexta-feira (28). Um diazinho de folga... (risos). A esposa vai ficar p..., porque a gente vai se concentrar durante dois dias", brincou o atacante, que disputa a primeira final dele pelo Goiás.