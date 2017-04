Jogadores do Itumbiara ameaçam não entrar em campo contra o Goiás

Com jogo marcado contra Goiás, o elenco do Itumbiara ameaça não entrar em campo por conta de salários atrasados. Os jogadores alegam atraso nos pagamentos e não treinaram nesta terça-feira (4). Os atletas esperam a situação se regularizar para entrar em campo contra o alviverde pela última rodada da 1ª fase do Estadual.

Presidente executivo do Itumbiara, Raul Jota Santos se reuniria na tarde desta terça-feira com os jogadores para garantir pagamento até sexta-feira. O jogo será no domingo (9), no Estádio JK, às 16 horas, em Itumbiara.

O tricolor está livre do rebaixamento e depende só dos seus resultados para garantir vaga na série D do Campeonato Brasileiro de 2018. O Itumbiara é o 4º colocado do Grupo A do Campeonato Goiano com 16 pontos. (Marília Almeida é estagiária do Programa de Estágio Obrigatório)