Jogadores do Goiás lamentam empate em casa e buscam respostas para mau momento

Por apenas um minuto, o Goiás sentiu o sabor da vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino fez gol relâmpago, mas sofreu o empate na mesma velocidade e empatou por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, ontem, no Serra Dourada. Com apenas 2 pontos em quatro jogos, o Goiás tem aproveitamento de time que luta contra o rebaixamento e ficará dez dias sem jogar. É o pior início do clube na Série B. A equipe ainda pode cair para a lanterna da competição quando todas as equipes completarem quatro jogos.

Desde a chegada do técnico Sérgio Soares, o Goiás não consegue vencer. Pior do que isso, o time mostrou pouca evolução de um jogo para outro e o torcedor esmeraldino, que foi ao estádio em número diminuto - apenas 1.263 pagantes -, saiu na bronca. O time foi vaiado e o treinador foi muito criticado pelas vozes que vinham das arquibancadas do Serra Dourada.

A má fase do atacante Léo Gamalho ficou explícita quando ele desperdiçou pênalti que poderia dar a vitória ao Goiás. A partida estava empatada por 1 a 1 e, aos 21 minutos do primeiro tempo, o jogador cobrou a penalidade, mas parou na mão direita do goleiro Eduardo Martini.

O goleiro Marcelo Rangel lamentou mais um tropeço na competição. “Estamos tentando, estamos buscando e criamos chances no primeiro tempo, mas não fizemos gols. No segundo tempo, não conseguimos furar o bloqueio imposto”, frisou o jogador esmeraldino.

O volante Patrick comentou o início ruim do Goiás na Série B e pediu para que a equipe levante a cabeça. “Muito ruim. Não conseguimos fazer nosso jogo. Estamos com dificuldades, temos de levantar a cabeça e trabalhar. Não podemos trazer a atmosfera negativa no início do campeonato. A torcida tem o direito de cobrar”, salientou.

Mesmo em casa, o Goiás não conseguiu se impor jogando alguns minutos com um jogador a mais. O volante Elyeser, que entrou no segundo tempo, lamentou o resultado. “O momento é delicado, temos de ter paciência. É difícil enfrentar equipes assim, tivemos a chance de matar, mas infelizmente não deu. Temos de sabe lidar com essa situação”, avaliou.

O Goiás só volta a campo no dia 6 de junho, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Santa Cruz, às 20h30, no Serra Dourada, contra o Santa Cruz. Isso ocorre porque o alviverde teve o jogo da 4ª rodada, contra o Paraná, fora de casa, antecipado.