Jogadores do Atlético ressaltam luta e postura, apesar de eliminação

Bem diferente dos últimos jogos, o Atlético mostrou força e esteve perto de eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. O Dragão perdeu chances e acabou derrotado, por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), no Serra Dourada, e deu adeus à competição nacional de cabeça erguida. Apesar do esforço e de certo domínio, o time campineiro sofreu o castigo no fim da partida.

Se a vaga nas quartas de final não veio, ficou a sensação de que o Atlético pode ser competitivo e ter espírito de luta maior do que o mostrado nos dois primeiros jogos do Brasileiro. “Estou muito orgulhoso do nosso time. Lutamos de igual para igual com uma das principais equipes do Brasil, batendo de frente com todos os jogadores do Flamengo. Temos de levantar a cabeça. Provamos que temos condições de fazer uma grande competição (Série A)”, disse o goleiro Felipe, que foi titular pela segunda vez consecutiva e teve boa atuação.

Para o camisa 10 Jorginho, autor do gol atleticano, ficou a frustração. “O time brigou até o final. Merecíamos um resultado melhor por tudo o que criamos, pelo que fizemos. Vamos manter a cabeça erguida porque temos jogo difícil contra o Corinthians”, disse, referindo-se à partida de domingo, pela Série A.

Júnior Viçosa também elogiou a equipe atleticana. "Nossa equipe fez um bom jogo, de igual para igual, as melhores chances foram nossas. Infelizmente, não conquistamos a classificação. Mostramos ter condições de fazer bons jogos e começar a vencer no Brasileiro”, disse o atacante do Dragão.

O gol do peruano Guerrero aos 12 minutos de jogo parecia apagar o ímpeto que o Dragão mostrou no início. O filme das derrotas elásticas passava na cabeça de cada atleticano, mas se tratava de um curta-metragem.

Com atuação impressionante dos homens de frente – Júnior Viçosa, Everaldo e Jorginho –, o Atlético foi para cima e buscou o empate. Everaldo já havia chutado bola na trave antes de dar assistência para Jorginho deixar tudo igual. Após o empate, o Dragão acuou o Flamengo e fez pressão. Júnior Viçosa, duas vezes, Everaldo e Jorginho tiveram chances para virar ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou um pouco mais equilibrado. O Atlético manteve o ritmo e o jogo era ótimo. Aos 23, o goleiro Felipe operou milagre após chute de Renê e a bola ainda acertou o travessão.

Mas o sonho de classificação do Dragão acabou aos 34. Vaiado pela própria torcida quando entrou em campo, Matheus Sávio cruzou bola na área e, após um pequeno desvio de Marcão, a bola morreu no cantinho direito do gol de Felipe.