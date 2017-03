Jogadores aprovam clássico, mas lamentam chuva e falta de gols

Foi um clássico de muita pegada, muita chuva, arquibancada inflamada e sem gols. O empate entre Vila Nova e Goiás frustrou quem foi ontem ao Serra Dourada para ver bola na rede, pois as boas defesas dos goleiros Elisson e Marcelo Rangel impediram que o clássico tivesse um vencedor. No final, melhor para o Tigre que assegurou sua classificação à próxima fase do Campeonato Goiano a dois jogos do fim da fase de classificação.

Com o empate, o Vila Nova chegou aos 21 pontos conquistados e não sai mais da zona de classificação às semifinais. Do outro lado, o Goiás chegou a 22 pontos e lidera o Grupo A.

Como os dois clubes estão no mesmo grupo, o primeiro duelo entre eles teve de esperar o 3º turno. Foi o primeiro empate em um clássico no Estadual. Antes disso, os dois rivais só duelavam na tabela de classificação. A espera se converteu em um bom público no Serra Dourada, o melhor do Campeonato Goiano até o momento - 12.381 pagantes e 13.480 presentes.

“Foi um jogo muito legal, bom de se ver, não teve confusão com torcida. Dentro de campo um jogo forte, pegado e fora dele um espetáculo bonito”, salientou o volante Toró, que substituiu o lesionado Victor Bolt.

Em seu primeiro clássico contra o Goiás, o goleiro Elisson destacou a festa que torcidas de Goiás e Vila Nova fizeram durante toda a partida, mesmo debaixo de um temporal que caiu sobre o Serra Dourada por quase todo segundo tempo de jogo.

“As informações são boas sobre as torcidas. Parabéns pelo espetáculo que eles nos proporcionaram”, reforçou o goleiro Elisson, que saiu de campo como um dos melhores jogadores.

O camisa 1 do Vila Nova não pôde comemorar uma vitória, mas enumerou motivos para vibrar como sua atuação, a classificação colorada e também seu aniversário. Elisson completou 30 anos ontem, no Serra Dourada, com defesas importantes.

Porém, a melhor chance de gol do jogo foi do Goiás e não teve participação de Elisson. O atacante Carlos Eduardo, aos 43 minutos do primeiro tempo, puxou contra-ataque desde o campo de defesa. Com muita velocidade, o atacante prata da casa chegou cara a cara com Elisson e resolveu driblá-lo. Porém, o garoto adiantou demais na hora de limpar a jogada e perdeu ângulo saindo com bola e tudo.

“Eu poderia ter escolhido fazer o passe para o Bambu, mas tomei a decisão errada. Estou tranquilo. A fase não é boa, mas estou trabalhando para as coisas voltarem a dar certo”, avaliou Carlos Eduardo.

No segundo tempo, um temporal muito forte caiu sobre o Serra Dourada. O gramado até suportou bem por alguns minutos, mas depois ficou muito encharcado e dificultou as jogadas mais bem trabalhadas. Com isso, o jogo que já era de muito choque ficou com a marcação ainda mais apertada.

“Faltou um segundo passe, detalhes, mas clássico é assim. Buscamos sempre, no segundo tempo tivemos pelo menos duas chances”, salientou Moisés, que também entende que a chuva atrapalhou muito. “O segundo tempo tinha tudo para ser um grande jogo”, completou. Classificadas, as duas equipes buscam a 1ª colocação geral.