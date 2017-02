Jogador tem evolução lenta

Em sete jogos do Goiás neste início de temporada, Walter foi titular apenas na 2ª rodada do Goianão, diante do Rio Verde, na Serrinha, no dia 1º. Contra o Goianésia, no dia 12, pela 5ª rodada, ele sequer foi relacionado, mas sempre que esteve no banco de reservas, o atacante foi utilizado pelo técnico Gilson Kleina - Walter soma seis jogos na temporada.Fora da sua forma física id...