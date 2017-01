Jogador sobrevivente da Chapecoense começa processo de adaptação à prótese na perna

O goleiro Jackson Follmann, sobrevivente da tragédia com o voo da Chapecoense, viajou para São Paulo na manhã desta segunda-feira (30) para dar início a sua adaptação a uma prótese. Follmann teve a perna direita amputada e vai precisar reaprender a andar.

A noiva do atleta, Andressa Perkovski, postou uma foto ao lado do amado dentro do avião, saindo de Chapecó, rumo à cidade paulistana. Follmann deve ficar entre as duas cidades até que o processo de reabilitação seja concluído.

O processo vai permitir que o Follmann realize o sonho de voltar a andar sozinho, como declarou na semana passada, durante participação no programa “Encontro com Fátima Bernardes”: "Meu sonho é poder ficar em pé, caminhar sozinho, poder ir ao banheiro sozinho, sair com a minha noiva. Eu sinto falta disso. O meu sonho é poder caminhar. E até o final de fevereiro, eu quero estar caminhando", afirmou.

O avião da LaMia que levava os jogadores da Chapecoense para a Colômbia caiu em 29 de novembro. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram, incluindo 19 jogadores da Chapecoense. Dos seis sobreviventes, quatro são brasileiros, três deles jogadores - o lateral Alan Ruschel, o goleiro Jackson Follmann e o zagueiro Neto – e um jornalista, o catarinense Rafael Henzel. Os outros dois são a comissária Ximena Suárez e o técnico de avião Erwin Tumiri.