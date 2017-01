Jogador que alterou idade na Copa São Paulo perdoa delator e pede desculpas

O zagueiro Heltton Matheus, que usou documentos de uma pessoa mais nova para fraudar a inscrição na Copa São Paulo de Futebol Júnior, disse nesta sexta-feira (27) que sabe quem delatou sua situação, mas que não guarda mágoas.

"Onde eu moro, se a gente entrega alguém, a gente é tachado de X-9", disse o jogador à rádio Jovem Pan. "Eu não quero falar o nome da pessoa que me entregou, mas, desde já, eu o perdoo, porque a falta de perdão é como um copo de veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. Se ele quis me afligir negativamente, ele contribuiu e muito para que a maior oportunidade da minha vida aparecesse na minha frente. Não guardo mágoa nenhuma, e não é interessante para mim falar sobre isso", acrescentou.

O torneio é apenas para atletas de até 20 anos, mas Heltton, que tem 22 anos, usou o RG de um conhecido mais novo, que estava preso no Rio de Janeiro, para participar. O Paulista, seu time, acabou excluído da competição.

A oportunidade a que ele se refere é a chance dada por Vampeta, presidente do Audax, para que ele dispute o Campeonato Paulista pelo clube de Osasco. O ex-jogador do Corinthians disse que faltam apenas detalhes para que a situação do zagueiro seja regularizada em seu novo clube.

"Trataram o Heltton como se fosse bandido. Ele errou. Ele sabe", disse Vampeta. "Lá no Audax ele vai ter que chegar e tentar a sorte com outros 30 jogadores que têm o mesmo sonho. Ele está tendo nova oportunidade de começar."

Na entrevista à rádio, o jogador também negou que a fraude tenha tido a participação de outra pessoa. "Eu estou sendo homem. Não teve terceiro. Eu que tramei tudo. Eu sou culpado. Não quero entrar nesse detalhe para não comprometer ninguém, até porque não tem", afirmou ele.

"Pedir perdão ao Paulista de Jundiaí, clube que me deu oportunidade, aos atletas, ao professor Humberto [técnico] e comissão técnica. Independente do meu erro, o que conquistamos não será esquecido. Perdão pai, mãe e avó, que me passaram educação. Quem mora na periferia, a gente abraça o sistema. O sistema que pode levar a traficar, roubar, matar. Escolhi o futebol porque era meu sonho. Não fiz da forma certa, mas com o intuito de ajudar a família."

Apesar de ter pedido desculpas a quem prejudicou, o jogador ainda está passível de ser processado. Ele disse que pensa numa possível punição. Vampeta afirmou que o Audax ajudará na defesa do jogador. "Qualquer punição que vier vou tomar como homem", disse Heltton.

PEDIDO DE DESCULPAS

Através de seu Facebook, o jogador também se desculpou em um post que aparece ao lado de outras pessoas fantasiadas de palhaço.

"Queria pedir perdão ao clube Paulista de Jundiaí, aos meus amigos que entristeci, ao professor Umberto Lourenço e toda comissão. Eu não queria magoar ninguém, só queria realizar um sonho de ser um jogador e de chegar com um caminhão de brinquedos e medicamentos pra essas crianças da minha cidade, eu sei que eu fiz tudo errado, mas foi tentando acertar", escreveu.

"Ao povo de Jundiaí eu queria dizer que suei muito aquela camisa pra que todo fim de partida terminasse com seus sorrisos, doei de verdade, mas acabei trazendo choro. Me perdoem, espero um dia recompensar todo mal que eu causei a cada um de vocês. Eu não fiz por mal, eu não sou criminoso, só queria ser uma pessoa melhor", completou.