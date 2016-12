"Jogador não vai sair pela porta dos fundos", diz presidente do Vila sobre negociações

Autor de 9 gols em 20 jogos disputados na Série B do Brasileiro, o atacante vilanovense Moisés está na mira do Ceará. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), o presidente do Vila Nova Ecival Martins disse que o clube "não vai abrir mão do seu principal jogador por nada". O dirigente revelou que houve um contato com o diretor de futebol colorado, Felipe Albuquerque, e que a proposta foi "absurda".

Em junho, Moisés, um dos heróis do acessos do Vila Nova à Série B em 2015, rescindiu contrato com o Jeju United, da Coreia do Sul, e assinou contrato com o colorado até o fim de 2017. O jogador demorou para estrear por causa da transferência internacional, mas, ainda assim, terminou o ano como um dos artilheiros colorados, com 9 gols, mesmo número de Frontini.

Ecival afirmou que um clube só tirará o jogador do Vila Nova se pagar por isso. "O que não admitimos é falta de respeito. Não vamos ficar com ninguém insatisfeito, mas se fizemos um contrato, os direitos pertencem ao clube. É só entrar em contato que estamos abertos a qualquer negociação. O jogador só não vai sair daqui pelas portas do fundo. O Vila não vai abrir mão do seu principal jogador por nada", disse o presidente colorado.

Sobre o contato com o clube, afirmou que existiu. "Houve uma ligação para o Felipe Albuquerque. É uma proposta absurda. Tem de fazer proposta respeitosa. Se não entendermos que foi respeitosa, nem vamos abrir negociação", garantiu.

Como o Vila Nova, o Ceará disputará a Série B no próximo ano. O clube terminou a mesma competição em 10º lugar, com 54 pontos, 1 a mais que o Tigre, que ficou em 12º lugar na classificação da Segundona.