Jogador goiano ajuda Chape a se reestruturar

Um jogador goiano fará parte do processo de reconstrução da Chapecoense. O volante Amaral, de 30 anos, não precisou de muito tempo para pensar e aceitar o convite feito para integrar o elenco da equipe catarinense, que foi dizimado no acidente aéreo com o avião da Lamia, em 29 de novembro, na Colômbia - 71 pessoas morreram na tragédia, incluindo 19 jogadores.“É uma honra partici...