Jogador foi cotado para receber troféu do título da Série B

Campeão antecipado da Série B do Brasileiro, o Atlético pretendia fazer algo diferente na partida da festa do título, contra o Bahia. Uma das ideias cogitadas no elenco seria indicação de Marcus Winícius para receber e erguer o troféu, como homenagem pelo esforço na recuperação e como sinal de respeito do time por ele.O Dragão inovou na festa, mas fez a opção de coloc...