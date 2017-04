Jogador do Vila Nova é hospitalizado após cabeçada; veja vídeo 🎥

O meia-atacante Juninho, da equipe do Vila Nova, ficou ferido, na tarde deste sábado (29), após uma disputa de bola durante partida do campeonato Goiano Sub-19 contra o Trindade, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O atleta levou uma pancada na cabeça e foi encaminhado de helicóptero para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz estava inconsciente, em crise convulsiva.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.