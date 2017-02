Jogador da base estreia como titular e quer ter mais chances no Tigre

Como o Vila Nova tem o pensamento voltado para a Copa do Brasil, o Campeonato Goiano pode servir de teste para alguns jogadores, principalmente aqueles que não são considerados titulares. Dentre eles, atletas da base podem começar a ter mais chances na equipe principal.

O garoto Everton, de 19 anos, que estreou no profissional ano passado, porém não foi muito bem, é um deles. Nesta temporada, o jovem voltou para a base, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e teve destaque. Assim, voltou ao time profissional.

No último domingo (12), Everton teve a sua chance na equipe titular contra o Rio Verde e considerou que teve uma boa atuação. Agora, acredita que ganhou alguns pontos com o treinador.

“Apesar de ser o time reserva, fomos bem, tanto individual quanto coletivamente. Eu acho que posso buscar uma vaga no time principal, claro, respeitando os meninos que estão jogando, mas estou trabalhando firme para conseguir meu espaço”, falou.

Everton também lembrou que pode se destacar por conta da sua versatilidade. “Na verdade minha posição é de atacante e meia, mas acabei sendo utilizado como volante. Quem sabe eu não possa seguir em frente nessa posição.” Outra qualidade, que o jovem destacou em si mesmo foi a finalização de média e longa distâncias.

O Vila Nova enfrenta, nesta quinta-feira (16), o Fast Club (AM), às 22h30 (de Brasília). Pelo Estadual, o próximo jogo do colorado é o clássico contra o Atlético, no domingo (19), às 17 horas.