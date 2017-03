João Pedro marca três e brilha na vitória do Atlético

Lançado pelo técnico do Atlético, Marcelo Cabo, por alguns minutos nos jogos contra Itumbiara e Goiás, o jovem atacante João Pedro pressentia que teria de aproveitar a grande chance da carreira, em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca. Atacante alto (1,87m), forte e de chute forte com a perna esquerda, João Pedro usou tudo isso a favor, dele e do Atlético, para fazer os três gols da vitória do Atlético, sobre o Crac, na tarde deste domingo. Triunfo incontestável do Dragão, por 3 a 0, que deixa o time rubro-negro perto da vaga à semifinal, enquanto o Leão do Sul vê o rebaixamento se aproximando do clube.

João Pedro foi o escolhido para substituir o suspenso Júnior Viçosa. E mostrou oportunismo logo aos 14 minutos do primeiro tempo, quando ele aproveitou passe Jorginho e abriu o placar, tirando do goleiro Bruno Colaço. Logo depois, novamente João Pedro teve estrela e faro de gol para ampliar - 2 a 0, aos 36 minutos. No segundo tempo, João Pedro se consagrou com o terceiro gol, sem chances para o goleiro - 3 a 0, aos 15 minutos.

FICHA TÉCNICA

Crac 0 x 3 Atlético

Local: Estádio Genervino da Fonseca (Catalão).

Árbitro: Roberto Giovanny.

Assistentes: Cristhian Passos e Adriano Mendes.

Público: 1.174 pagantes.

Renda: R$ 29.535,00.

Gols: João Pedro aos 14 minutos e aos 36' do 1º tempo; João Pedro aos 15 minutos do 2º tempo

Crac

Bruno Colaço; Rodrigo Dias, Sílvio, Rafael Morisco e Jean; Francesco, Gilberto, Sidney (Gabriel) e Robertinho; Nino Guerreiro (Frontini) e Carlos André (Zé Uilton). Técnico: Alexandre Barroso.

Atlético

Klever; Jonathan (Daniel Borges), Bonfim, Ricardo Silva e Wanderson; Abuda e Silva; Jorginho, Willians (João Filipe) e Negueba (Bruno Pacheco); João Pedro. Técnico: Rodolfo Oliveira (interino)