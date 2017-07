João Paulo Sanches revela arma do Atlético para virada sobre a Chape

Respeito é o que pregará João Paulo Sanches para o duelo do Atlético diante do Grêmio, no próximo desafio do time goiano na elite. Segundo o treinador, isso foi o fundamental para a importante vitória do Dragão sobre a Chapecoense, de virada, em Chapecó, pela 17ª rodada da Série A.

Um dos trunfos do treinador rubro-negro para a vitória foi o atacante Niltinho, que pertence ao time catarinense. O comandante do Atlético revelou que recebeu informações do dia a dia do Verdão do Oeste. “Sempre muito interessante quando se tem essas informações. Procuramos usar isso da melhor maneira possível e com certeza isso contribuiu para o resultado positivo”, frisa Sanches.

O técnico do Atlético voltou a afirmar que não trabalha como treinador efetivo do Atlético. “Sou funcionário do clube e vou procurar cada dia mais corresponder com as expectativas da diretoria”, salienta.

Na visão de Sanches, o próximo compromisso do Atlético na Série A, será um dos mais difíceis, mas o Dragão pode conquistar um resultado positivo na próxima quarta-feira, às 21h45, no Estádio Olímpico. “Grêmio é um adversário difícil, talvez o melhor futebol do Brasil no momento. Vamos descansar, curtir por hoje essa vitória e pensar a partir de amanhã. Temos que traçar convicção que nós temos que seguir ainda mais. Estamos em uma posição incômoda, mas vamos respeitar o Grêmio da mesma forma como foi com a Chapecoense e consequentemente isso vai nos direcionar para um trabalho favorável”, diz o treinador.