Jejum de gols, críticas de parte da torcida e problemas pessoais atormentam Walter

Com 98 jogos pelo Goiás, Walter enfrenta seu maior jejum de gols pelo clube. São 8 partidas seguidas sem marcar gol com a camisa alviverde. A última vez que balançou as redes foi em 11 de novembro, na vitória por 3 a 2, sobre o Joinville, no Estádio Olímpico. Além da falta de gols, a pouca produtividade durante os jogos vem incomodando o atacante, que fez um desabafo...