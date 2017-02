Jean Carlos é a evolução esmeraldina na camisa 10

Para vencer a lama do Estádio Valdeir José de OIiveira e derrubar a invencibilidade do Goianésia, o Goiás precisou mostrar evolução na equipe e da qualidade técnica do meia Jean Carlos. O camisa 10 participou dos dois gols esmeraldinos na vitória por 2 a 0, ontem, em Goianésia. O time chegou a 11 pontos e é vice-líder do Grupo A, com um gol feito a menos que o líder Vila Nova.

Cobrado nos últimos jogos e até durante a semana pelo técnico Gilson Kleina, que gostaria que os meias de sua equipe aparecessem mais dentro da área, Jean Carlos abriu o placar para o Goiás, aos 44 minutos do primeiro tempo, após jogada de esperteza do atacante Carlos Eduardo. Jean Carlos apareceu na área para finalizar de direita e marcar. Fato inédito na carreira do jogador.

Jean Carlos comemora aniversário na próxima quarta-feira, quando completa 25 anos e o Goiás enfrenta o Itabaiana/SE. O jogador comemorou o feito pessoal na abertura do placar. “Quando a gente chega por trás, é difícil marcar, então mostramos que somos capazes de entrar na área e marcar gols. Foi o meu primeiro gol de pé direito, foi meio no susto, mas valeu”, revelou Jean Carlos.

Além de ter marcado seu primeiro gol de pé direito, Jean Carlos ditou o ritmo da partida no segundo tempo e encontrou um belo passe para Léo Gamalho liquidar a fatura, aos 10 minutos. O gol de Gamalho, o sexto do artilheiro em cinco jogos, deixou o Goiás tranquilo na partida.

Com destaque no jogo, ao participar diretamente dos dois gols esmeraldinos, Jean Carlos recebeu elogios do técnico Gilson Kleina. “Tentei que o Jean e o Léo Sena pisassem na área, mas as características deles são de construir as jogadas por trás. Fizemos essa cobrança. O Jean chegou na área. O mérito é deles que entenderam o que pedi”, frisou.

A derrota para o Goiás foi a primeira do Goianésia no Goianão. Os dois time entraram em campo invictos. Agora, apenas o clube esmeraldino e o Vila Nova seguem sem perder na competição.

Com 6 pontos em 5 jogos, o Azulão do Vale não está na zona de classificação do Estadual, pois perde em critérios de desempate para o Iporá, que tem a mesma pontuação.

Agora, o Goiás entra em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Itabaiana, no Sergipe, pela Copa do Brasil. O time esmeraldino precisa de pelo menos um empate para avançar à 2ª fase da competição nacional. No Goianão, o Goiás volta a jogar apenas na próxima segunda-feira, contra a Aparecidense, na Serrinha.

Kleina já falou sobre o próximo desafio. “Enfrentamos um gramado pesado. Contra o Itabaiana, será parecido. Aqui, entendo que o Goiás cresceu na partida. O time foi guerreiro. Vi um time mais equilibrado”, disse o técnico.

Na partida de ontem, além do pedido de Kleina para que os meias entrassem na área, o Goiás colocou à prova uma equipe diferente, com dois volantes pelos lados do campo: Pedro Bambu na direita e Patrick na esquerda. Tiago Luís também foi novidade ao ser titular pela primeira vez.