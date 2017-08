Jataiense volta com triunfo e bom público após 5 anos

A Jataiense estava ausente de competições oficiais desde o rebaixamento, da Divisão de Acesso à 3ª Divisão, em 2012. Mas, depois de cinco anos, a Raposa voltou renovada e contando com o apoio da sua torcida. Assim, em Jataí, no Estádio Arapucão, bateu o Mineiros, ontem, por 1 a 0, num dos clássicos do Sudoeste.

Marcos Vinícius fez gol da vitória da Jataiense, aos 12 minutos do primeiro tempo. A surpresa de ontem foi o público no Arapucão - 3.104 pagantes. A Raposa e o Jaraguá, que venceu o Ceres no clássico do Vale do São Patrício, sábado, dividem liderança do Grupo B, com 3 pontos.

Pelo Grupo A, em Inhumas, o União de Inhumas empatou por 2 a 2 com o Raça. Um dos gols no jogo, disputado no Estádio Zico Brandão, foi marcado por Anderson Barbosa, de 42 anos. Ele fez, de pênalti, para o Raça. O outro gol foi de Val, que também havia marcado contra. Wesley empatou para o União Inhumas.

Assim, quem acabou se dando bem no Grupo A foi o Bom Jesus, vitorioso, no sábado, sobre a Abecat (1 a 0). O Bom Jesus lidera a chave com 3 pontos.