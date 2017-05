Japão define sede e Brasil jogará em Osaka na Copa Davis

A equipe do Brasil na Copa Davis vai enfrentar o Japão na cidade de Osaka, segundo definiu o time japonês, nesta terça-feira (2). No confronto válido pela repescagem do Grupo Mundial, os tenistas brasileiros vão jogar no piso duro e ao ar livre do complexo Utsubo Tennis Center. A cidade, litorânea, fica ao nível do mar.

O piso escolhido pelos japoneses é o hard-courts de acrílico Poliuretano, o mesmo que é utilizado pelo Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A superfície não costuma favorecer os brasileiros de simples, como Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro, que preferem o saibro. Mas pode agradar aos duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares - a convocação será anunciada até o dia 5 de setembro.

O Japão obteve grande vitória da última vez que jogou em Osaka, no mesmo local, com capacidade para 5.500 torcedores, houve vitória fácil por 5 a 0 na série melhor de cinco jogos sobre a Ucrânia, no ano passado. Osaka é a terceira cidade mais populosa do Japão, com 2,6 milhões de habitantes.

O confronto inédito entre Japão e Brasil será entre os dias 15 e 17 de setembro. O vencedor garantirá vaga no Grupo Mundial da Davis, que reúne a elite do tênis mundial.