Jackson Follmann quer se descobrir em novas modalidades esportivas

Pouco mais de dois meses depois do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, o ex-goleiro Jakson Follmann já está andando com uma prótese provisória na perna direita e a ajuda de barras e tem planos para seguir no esporte. “Esporte eu nunca vou largar, agora é o momento de aprender, tô muito curioso, quero me recuperar bem e ver algumas modalidades que meu corpo vai se adaptar melhor, eu vou sempre praticar esporte”, conta ele no progama Altas Horas exibido no último sábado (11).

Durante o programa, Follmann foi ovacionado pela plateia e agradeceu ao carinho que tem recebido nas ruas. "Algumas pessoas chegam até mim e começam a chorar, então eu fico sem reação. É uma coisa que nunca aconteceu comigo, e que bom que eu posso acrescentar algo bom na vida dessas pessoas, isso me deixa muito contente".

Além do amor ao esporte, o ex-goleiro de 24 anos tem outra paixão na vida: Andressa Perkovski, noiva do gaúcho. O casal que está junto há quase 5 anos pretende remarcar a data do casamento e trocar as alianças ainda em 2017. "A gente só vai esperar eu começar a caminhar definitivamente, sem ajuda de ninguém", explica ele. Atenta, Andressa, que assiste ao namorado da plateia, aproveita para brincar: "tá em rede nacional, então é compromisso".