Jaó vence duelo de abertura das quartas contra MonteCristo

O confronto entre goianos rumo a uma vaga na semifinal da Superliga B fez jus ao status de clássico. Na Arena MonteCristo, na noite desta terça-feira (21), Alfa/MonteCristo/Teuto e Clube Jaó/Universo duelaram com casa cheia, ingressos esgotados, torcidas gritando a plenos pulmões, ralis, viradas no placar e muita emoção. No placar, vitória do Jaó por 3 sets a 1 (19/25, 25/23, 18/25 e 21/25). O resultado dá vantagem à equipe nas quartas de final, que serão realizadas no sistema “melhor de três”.

No primeiro set, muito apoiado por sua torcida, o Jaó foi superior. Após inaugurar o placar e abrir vantagem de dois pontos, viu o MonteCristo se aproximar, mas conseguiu se manter sempre à frente no marcador. A equipe chegou a abrir oito pontos de diferença, a maior vantagem conquistada na etapa inicial – 12x20. Porém, com muitos erros de saque de ambos os lados, a partida se encaminhou para uma diferença mais magra, mas ainda favorável ao Jaó, que encerrou o set de abertura com vitória por 19x25.

Após uma primeira etapa completamente dominada pelos visitantes, a segunda foi recheada de viradas. Após abrir o placar, o Jaó viu o time da casa virar e abrir vantagem. Com os ânimos exaltados após reclamar de um toque no bloqueio, Cristiano, do MonteCristo, chegou a receber cartão vermelho e passou a ser muito provocado pela torcida adversária. Após o lance, o ponteiro fez o 7º ponto do time da casa, que, entretanto, sofreu a virada. Sem se intimidar, o MonteCristo buscou retomar a vantagem e, com muita emoção, venceu o set por 25x23.

Após ver o adversário igualar o placar, o Jaó não se intimidou e, no terceiro set, repetiu a atuação do primeiro. Após abrir o marcador, manteve a vantagem durante toda a etapa, explorando os erros do time da casa e caprichando nos bloqueios, e fechou o set com 18x25.

Já na etapa que poderia definir a partida, houve equilíbrio desde o primeiro minuto. Ponto a ponto, porém, o Jaó construiu a vantagem que levou até os instantes finais. Com o match point, o Jaó ainda sofreu dois sustos, mas, em um erro do MonteCristo, fechou a partida em 21x25.

Na sexta-feira (24), Jaó e MonteCristo voltam a se enfrentar pelas quartas de final. A partida ocorrerá às 20h30, no ginásio do Colégio Santo Agostinho, em Goiânia.