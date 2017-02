Jaó tenta derrubar líder da Superliga B

O sábado para o torcedor do voleibol goiano terá clima de decisão. Em partida válida pela 7ª rodada da Superliga B, às 11 horas, no ginásio do Colégio Santo Agostinho, o vice-líder Jaó/Universo, que vem embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, recebe o Sesc/RJ, líder e único invicto na competição.Com força máxima, o Jaó terá mudança no comando da e...