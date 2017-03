Jaó supera o MonteCristo novamente e se garante na semifinal

Na noite desta sexta-feira (24), o semifinalista goiano na Superliga B foi definido. No Ginásio do Colégio Santo Agostinho, em Goiânia, o Jaó recebeu o MonteCristo para o segundo jogo da fase de quartas de final da competição. Por 3 sets a 0 (25/20, 25/19 e 25/23), os auriazuis venceram o clássico do vôlei estadual e conquistaram a vaga na próxima fase do torneio.

Tentando manter vivo o sonho de chegar à semifinal da Superliga B, levando a decisão nas quartas de final à terceira partida da série “melhor de três”, o MonteCristo foi valente. Após marcar o primeiro ponto da partida, esteve à frente no placar durante boa parte do 1º set, em que as equipes demonstraram-se bem equilibradas.

Mais acertado do que no primeiro jogo, vencido por 3 sets a 1 pelo Jaó, o time errava menos saques – ponto crítico da partida anterior –, mantinha a vantagem no marcador, ainda que magra, e forçava o Jaó a buscar o empate e a virada.

Porém, em casa e embalado por sua torcida, o Jaó cresceu. Com bons passes, conseguiu passar à frente e obteve a margem estreita de vantagem, que o levou aos pontos finais com mais tranquilidade.

Com cerca de 26 minutos de jogo, a primeira etapa da partida foi definida. Após belo rali, Lucão marcou o ponto que fechou o set em 25 a 20 para a equipe da casa.

No 2º set, o equilíbrio deu lugar à superioridade do Jaó, que conseguiu impor melhor ritmo de jogo e teve mais tranquilidade para fechar a etapa. Errando mais, o MonteCristo permitiu ao adversário a consolidação da vantagem, que chegou a seis pontos durante o set. Com Renan, o Jaó marcou o tento que selou o 2 a 0 na partida e fechou o marcador em 25 a 19.

No retorno para o 3º set, o MonteCristo reagiu. Mesmo saindo atrás no marcador, foi guerreiro e se reencontrou em quadra, fazendo a alegria da torcida presente na casa do adversário. Porém, mesmo com vantagem em boa parte do duelo, a equipe viu o Jaó crescer e não conseguiu manter-se viva na disputa. Com quase 30 minutos de partida, o Jaó fechou o set em 25 a 23 e conquistou a vitória por 3 sets a 0.

Classificado, o Jaó aguarda a definição de seu adversário, que enfrentará, na primeira partida, fora de casa. As semifinais da Superliga B serão realizadas nos dias 1º, 7 e, caso seja necessário o desempate, 9 de abril