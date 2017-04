Jaó perde para o Sesc e vai buscar vaga em competição no segundo semestre

O goiano Clube Jaó/Universo não resistiu à força da equipe do Sesc-RJ e foi derrotado por 3 sets a 0 na decisão da Superliga B. Com o título, o clube carioca, comandado pelo bicampeão olímpico Giovane Gávio, ganha o direito de disputar a Superliga, principal competição de vôlei do País, na temporada 2017/2018. As parciais da vitória do Sesc foram 25/15, 25/20 e 25/23.

Agora, o Jaó ainda terá mais uma chance de estar na Superliga, competição que nunca teve um representante goiano. No segundo semestre, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) deve realizar a Taça Ouro, competição intertemporadas que pretende premiar seu vencedor com mais uma vaga. A previsão é de que o torneio seja realizado em agosto e conte com equipes que estiveram na Superliga B nos últimos anos.

O MonteCristo, outro representante goiano na Superliga B, mas que parou nas quartas de final, também deve disputar a competição. No entanto, a criação da Taça Ouro ainda não foi confirmada oficialmente pela CBV.

Na partida deste sábado (15), no ginásio da Hebraica, no Rio, o Jaó demorou a se encontrar na partida. No primeiro set, demonstrou falta de concentração e errou muito a recepção, o que dificultou o time ser competitivo. Perdeu por larga diferença, 25 a 15. O segundo set foi de um pouco mais de resistência, mas o Sesc também fechou com folga: 25 a20. No terceiro set, o Jaó conseguiu equilibrar a partida, mas não conseguiu vencer e forçar outro set, já que perdeu por 25 a 23.