Jaó faz valer fator casa e está na final da Superliga B

O Jaó/Universo está na final da Superliga B de vôlei. O time goiano não deu brechas para o Apan/Barão/Blumenau e venceu a equipe de Santa Catarina, por 3 sets a 0 (25/22; 25/18; 25/23), nesta sexta-feira (7), no ginásio do Colégio Santo Agostinho. Como já havia vencido o primeiro jogo da melhor de três por 3 sets a 2, em território catarinense, os goianos se garantiram na decisão do torneio, que dá uma vaga na Superliga, principal competição da modalidade no País.

A final da Superliga B masculina será no dia 15 de abril, às 16h30, com mando de quadra do finalista de melhor campanha.

O outro finalista sairá do confronto entre Sesc (RJ) e Botafogo (RJ). No primeiro confronto, os alvinegros foram derrotados por 3 sets a 0. O segundo jogo ocorre neste sábado (8), em caso de nova vitória do Sesc, a equipe estará classificada para a decisão. Se necessário, o confronto de desempate será domingo (9).

O primeiro set começou equilibrado, com os catarinenses à frente. Porém, logo que os jogadores do Jaó conseguiram dominar a ansiedade, fizeram o mesmo com o jogo. A partir de seu 10º ponto, a equipe anfitriã não deu brechas para o adversário e foi abrindo margem até fechar a primeira parcial em 25 a 22, em 26 minutos.

No início do segundo set, o levantador do Jaó, Fabiano caiu em quadra, acusando que algo não estava bem em seu joelho direito. Ele prosseguiu no confronto e parece ter superado o susto, comandando a equipe para mais uma vitória na parcial, desta vez por 25 a 18, em 25 minutos.

O terceiro set, foi o mais equilibrado. A parcial começou com amplo domínio dos visitantes e nova queda de Fabiano em quadra. Com o passar do tempo, o nervosismo parece ter dominado os jogadores do Blumenau, que foram pressionados pelo bom público que compareceu no ginásio. O Jaó foi tirando a diferença e conseguiu tomar à frente quando o placar apontou 18 a 17. O set foi fechado em 25 a 23, após 30 minutos.