Jaó espera adversário da decisão e jogadores querem fazer "melhor jogo" na decisão

A oportunidade de um bicampeonato de Goiás na Superliga B de vôlei segue viva e cada vez mais próxima. Ontem, no ginásio do Colégio Santo Agostinho, o Jaó/Universo fez valer o fator casa e bateu o Apan/Barão/Blumenau por 3 sets a 0 (25/22; 25/18 e 25/23) no segundo jogo da semifinal – no primeiro duelo da melhor de três, os goianienses venceram por 3 sets a 2, no interior catarinense.

O resultado classifica a equipe goiana para a decisão da competição, mantendo acesa a possibilidade de se igualar ao Alfa/MonteCristo/Teuto, que levantou o caneco do torneio em 2013. No jogo final, além da taça, está em disputa também uma vaga para a próxima edição da Superliga, principal campeonato da modalidade no País.

A final da Superliga B masculina será no dia 15 (sábado), às 16h30, com mando de quadra do finalista de melhor campanha. O outro finalista sairá do confronto de cariocas, entre Sesc e Botafogo. No primeiro confronto, os alvinegros foram derrotados por 3 sets a 0. O segundo jogo ocorre hoje. Em caso de nova vitória do Sesc, a equipe estará classificada para a decisão. Se necessário, o confronto de desempate será amanhã.

Para decidir em casa, o Jaó terá de torcer para que o Botafogo vire a série. O Sesc, time de melhor campanha na competição, tem apenas uma derrota no campeonato, justamente para a equipe goiana. “Vamos ficar na torcida. É bem difícil que ocorra uma virada no confronto. Mas uma final em Goiânia seria excepcional para coroar o projeto”, comentou o levantador Fabiano, que compunha o elenco do MonteCristo, em 2013.

Além de Fabiano, o oposto Vivalde e o central Lucas Gil também foram campeões da Superliga B pelo rival. “É uma honra estar em mais uma final de Superliga B. Falta o passo mais importante. Ainda não ganhamos nada. Temos agora de fazer nosso melhor jogo, com concentração e foco o tempo todo. Não há margem para erros”, destacou Lucas Gil.