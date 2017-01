Jaó aposta em técnico

É com a experiência e com a vontade de contribuir em um “trabalho renovador” que Sidnei Luciano Papke, o Nutti, chega a Goiânia para comandar o Clube Jaó/Universo, que disputará, a partir de sábado, a Superliga B. Convidado por Adriano Cristian, supervisor da equipe, para integrar o projeto que busca levar o time à elite do vôlei nacional, o novo treinador pretende pôr em...