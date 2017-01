Júnior Viçosa se diz animado, aceita cobranças e planeja boa temporada

O atacante Júnior Viçosa, de 27 anos, pode até ser contestado por parte da torcida do Atlético. Mas, no fim da temporada passada, se recuperou com boas atuações na conquista da Série B, como nas partidas em que balançou as redes sobre Avaí (2 gols), Londrina (2 gols) e Bahia (1 gol). Agora, quer começar bem 2017, em que o Dragão volta à Série A com intuito de se consolida...