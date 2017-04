Já classificado para as semifinais, Vila Nova é surpreendido pelo Itumbiara no Serra Dourada

Já classificado para as semifinais do Goianão, o Vila Nova enfrentou o Itumbiara, nesse domingo, no Serra Dourada, que ainda brigava para fugir do rebaixamento. Com um sistema de jogo com três atacantes, o colorado acabou surpreendido pelo Gigante da Fronteiro, que usou os contra ataques para fazer 3 a 2. Vanilson, ex-vila, marcou duas vezes e Gilmar fechou o placar para o visitante. Alemão e Moraes Júnior marcaram para o Tigrão.

A derrota mantém o Vila na segunda colocação do grupo A, com 21 pontos. O colorado fecha a primeira fase do estadual contra o já rebaixado Crac, no Genervino da Fonseca, no próximo domingo (9). Já o Itumbiara conseguiu se livrar do rebaixamento chegando aos 16 pontos. O Gigante da Fronteira encerra sua participação contra o Goiás, no JK.

O Jogo

Em casa e com três atacantes, o Vila Nova começou tomando as ações da partida, porém, o colorado tinha a posse de bola, mas não levava perigo ao gol do visitante. O Itumbiara soube muito bem aproveitar os espaços que o Tigrão deu. Logo aos 9 minutos, Mateus Magro lançou para Vanilson, nas costas da defesa, o atacante dominou e bateu cruzado, a bola ainda bateu no goleiro Elisson, antes de entrar.

O Vila continuava sem muita objetividade dentro da partida. Aos 18 minutos, o Tigrão conseguiu chegar com perigo, Moisés tabelou com Wallyson e cruzou para Stéfano Yuri, que chegou atrasado, perdendo uma grande chance. Quem não desperdiçou foi Vanilson, que aos 25 minutos, novamente recebeu passe nas costas da defesa colorada, o atacante carregou e de frente para o gol, deslocou o arqueiro colorado, para fazer o segundo do Itumbiara.

Perdendo em pleno Serra Dourada, o colorado passou a pressionar ainda mais o Gigante da Fronteira. Aos 41 minutos, Wallyson cobrou escanteio na marca do pênalti, Alemão subiu mais alto que todo mundo e cabeceou forte no canto esquerdo de Rodrigo Calaça, para diminuir o placar.

Com um gol no final do primeiro tempo era esperado que o Vila voltasse melhor para a segunda etapa, porém, aos 6 minutos, o Itumbiara usou a mesma jogada do primeiro tempo para fazer o terceiro, Vandinho foi lançado dentro da área, mas dessa vez Elisson chegou atropelando o atacante, pênalti. Na cobrança, Gilmar assumiu a responsabilidade e mostrou frieza ao deslocar o arqueiro vilanovense, para ampliar o placar.

A partida caminhava para uma vitória fácil do Itumbiara, porém, o Vila Nova mostrou sua força. Aos 27 minutos, Vandinho foi lançado, ganhou da defesa na raça e cruzou para Moraes Júnior, que no primeiro toque na bola, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O gol deu esperança para os poucos torcedores colorados que foram a estádio. O Vila até pressionou, mas parou na trave e na defesa do Itumbiara, que saiu com os três pontos.

Ficha Técnica: Vila Nova 2 x 3 Itumbiara

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Jefferson Ferreira.

Assistentes: Márcio Soares e Paulo César Almeida



Vila Nova: Eisson, Maguinho, Alemão, Wesley Matos, Jonathan; Geovane, Fágner (Hiroshi), Everton (Moraes Júnior); Wallyson, Moisés, Stéfano Yuri (Vandinho).

Técnico: Mazola Júnior.

Itumbiara: Rodrigo Calaça; Douglas, André Ribeiro, Ricardo, Bruninho; Mateus Magro (Diego Paulista), Thiago Dias, Marcelo Labarthe (Neto), Guto; Vanilson (Nandinho), Gilmar.



Técnico: Luizinho Vieira.

Público Pagante: 1.503

Público Presente: 2.038

Renda: R$ 21.165,00



Gols: Alemão (41’ do primeiro tempo) Moraes Júnior (27’ do segundo tempo(V); Vanilson (9’ e 25’ do primeiro tempo), Gilmar (8’ do segundo tem