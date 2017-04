Itumbiara enfrenta paralisação

O assunto que repercutiu no futebol goiano ontem foi a crise financeira que vive o Itumbiara. Os jogadores se apresentaram, mas não treinaram, reivindicando o pagamento dos salários atrasados, já que eles não recebem desde fevereiro. O grupo de atletas ameaça não entrar em campo domingo, diante do Goiás, pela última rodada do Estadual, caso não receba.Um dos líderes do el...