Itumbiara empata sem gols com o Goianésia e segue sem vencer no JK

Em um jogo de muitas chances desperdiçadas, Itumbiara e Goianésia empataram sem gols e não conseguiram emplacar uma sequência de vitórias. Neste domingo (19), no Estádio JK, em Itumbiara, o Gigante da Fronteira, que segue sem vencer em casa, esbarrou na boa atuação do goleiro Luan e não conseguiu estufar as redes. Do outro lado, o Azulão viu uma tarde pouco inspirada dos atacantes Nonato e Michael, que não marcaram gols após comandarem a goleada sobre o Vila Nova, por 5 a 1, na última rodada.

Apesar do resultado, considerado negativo por ambas as equipes, Itumbiara e Goianésia respiram na classificação com o ponto obtido. Com o empate, o tricolor deixa a lanterna do Grupo A, agora ocupada pelo Crac, e assume a 4ª colocação, com 9 pontos. O Azulão, por sua vez, chega a 12 pontos, 4 a mais do que Crac e Rio Verde, que ocupam a zona de rebaixamento atualmente. O time é o 3º colocado do Grupo B.

Na quarta-feira (22), na abertura do 3º turno, o Goianésia visita o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, às 20h30. O Itumbiara volta a campo somente no domingo (26), pela 2ª rodada, diante do Iporá. O jogo ocorrerá no Estádio JK, às 16h.

FICHA TÉCNICA

Itumbiara 0x0 Goianésia

Local: Estádio JK (Itumbiara)

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Tiego Gomes e Júlio César Faleiro

Público: 10 mil pagantes

Renda: R$ 200.000,00.



Itumbiara

Calaça; Douglas, Dimas, André Ribeiro e Bruninho; Labarthe (Nandinho), Mateus Magro, Romarinho (Danilinho) e Neto; Vanílson (Matheus Guerreiro) e Gilmar. Técnico: Luizinho Vieira.

Goianésia

Luan; Iury, Marcus Vinícius, Fábio e Bruno Henrique; Gabriel, Irlan, Dinei (Márcio Bispo) e Juliano (Robson Alemão); Nonato e Michael (Yhan). Técnico: Jorge Saran.