Itumbiara e Rio Verde ficam no zero

Sem gols, Itumbiara e Rio Verde voltaram a empatar no Campeonato Goiano. Ontem, em partida válida pela 3ª rodada da competição, no Estádio JK, o tricolor repetiu os erros cometidos diante da Aparecidense (1 a 1, na última rodada), desperdiçou várias chances e chegou ao terceiro empate em três jogos disputados no Estadual. Com boa atuação, o goleiro Tom, do Verdão do Sudoeste, fez três grandes defesas e impediu que o time da casa levasse a vantagem. Com o resultado o Itumbiara permanece na lanterna do Grupo A, com 3 pontos. O Rio Verde é o 4º do Grupo B, com 2 pontos.