Itumbiara e Iporá duelam por conforto na classificação

Ainda lutando para evitar se livrar do fantasma do rebaixamento na reta final da fase de classificação do Goianão, o Itumbiara recebe hoje, às 17 horas, o Iporá, no Estádio JK. O Gigante tem apenas uma vitória na competição e ainda busca seu primeiro triunfo em seus domínios. Com o desempenho abaixo do esperado, o Itumbiara tem apenas 9 pontos, ocupando a 4ª col...