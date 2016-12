Itumbiara anuncia treinador e parte do elenco para 2017

O Itumbiara começa a preparação para o Estadual, segunda-feira, com parte da comissão técnica e elenco já definidos. A principal novidade do clube, ontem, foi o anúncio do novo treinador. O comando será de Luizinho Vieira, de 44 anos, que teve boa parte da carreira vivenciada no Criciúma, como jogador, auxiliar e técnico.

Luizinho Vieira, um meia-esquerda habilidoso, se apresenta ao Gigante, segunda-feira, com auxiliar técnico e preparador físico ainda em fase de acerto. O preparador de goleiros será Leandro Silva, do River (PI).

Além de Luizinho Vieira, parte do elenco itumbiarense foi divulgada pelo presidente do clube, Raul Jota Santos. Rodrigo Calaça, de 35 anos, está de volta para jogar a 4ª temporada do Estadual no clube. Weverton, de 29 anos e que foi de Vila Nova e Atlético, e o jovem Jonathan serão os outros goleiros.

Nas outras posições, já foram contratados: Alex Santos, Douglas, Maninho e Guto (laterais), Dimas, Sérgio Raphael e Rafael Araújo (zagueiros), Mateus Magro, Thiago Dias (volantes), Odilávio (atacante). Também deverão ser aproveitados seis jogadores da base itumbiarense.

“Temos outros nomes acertados, mas vamos esperar a chegada do técnico (Luizinho Vieira). Podemos trazer dois ou três jogadores que já atuaram aqui”, revelou Raul Jota Santos.