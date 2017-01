Israelense é forte candidato a autor da pior cobrança de escanteio da história; assista

É bem verdade que a moda da cobrança de escanteio curto vem tirando a paciência de vários fãs de futebol ao redor do mundo. Porém, um jogador israelense conseguiu fazer os combatentes do jogo moderno prenderem a respiração e pensarem duas vezes antes de falar.

Durante uma partida da 17ª rodada do campeonato israelense, o meia Gidi Kanyuk, de 23 anos, foi para a cobrança de um corner a favor do seu time, o Maccabi Petah Tivka, que duelava contra o Ihoud Bnei Sakhnin. Com todo o time na área, na busca por abrir o placar, Kanyuk acabou sendo protagonista de uma das piores cobranças de escanteio da história do futebol. Assista e tire suas próprias conclusões.

No fim, Maccabi Petah Tivka e Ihoud Bnei Sakhnin empataram por 1 a 1. O time de Kanyuk ocupa a 3ª posição no nacional, 10 pontos atrás do líder, Hapoel Beer Sheva.