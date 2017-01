Irmãs Williams farão final de Grand Slam após 8 anos

A final feminina do Aberto da Austrália terá duelo entre as irmãs Williams, Serena, de 35 anos, e Venus, de 36, que venceram na madrugada desta quinta-feira (26) suas semifinais. Essa será a nona final entre as irmãs em um dos quatro torneios de Grand Slam.

As Williams não faziam uma final de Grand Slam desde Wimbledon, em 2009. No Aberto da Austrália, a última final entre as irmãs havia sido em 2003 -há 14 anos. Nas duas ocasiões a irmã caçula se deu melhor.

Um dos motivos para esse intervalo se deve aos problemas de saúde de Venus, entre 2010 e 2014, que a afastou durante um tempo das quadras. A tenista foi diagnosticada com a síndrome de Sjögren, doença autoimune que tem como sintoma o cansaço crônico.

Venus, se classificou para a final após vencer, de virada, a compatriota Coco Vandeweghe por 2 sets a 1, com parciais por 6-7 (3/7), 6-2 e 6-3. Venus, que nunca venceu na Austrália, é a tenista mais velha a alcançar a final do torneio.

"Chegar a uma final com uma adversária jogando assim é fantástico. Estou muito feliz. Trabalhei muito duro e não tenho nada a fazer a não ser seguir em frente", disse Venus após a partida. Sobre enfrentar sua irmã, Venus disse que "gostaria mais do que qualquer coisa vê-la do outro lado da rede no sábado".

A número dois no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino), Serena se classificou após derrotar a croata Mirjana Lucic-Baroni em dois sets, com parciais de 6-2 e 6-1. Serena não deu nenhuma oportunidade para Lucic-Baroni e marcou quase duas vezes mais pontos que a croata (56 contra 33).

"Estar novamente as duas em uma final é o maior de nossos sonhos", afirmou Serena, que se vencer pela sétima vez na Austrália, recuperará a primeira posição mundial.

As irmãs Williams já se enfrentaram em 27 ocasiões, com 16 vitórias para Serena e 11 para Venus.

EM DUELO CASEIRO, FEDERER VENCE E ESTÁ NA DECISÃO

Após ficar seis meses longe das quadras, se recuperando de uma cirurgia no joelho, o suíço Roger Federer, em sua primeira competição pós-retorno, estará na final do Aberto da Austrália.

O maior vencedor de Grand Slam da história do tênis masculino - são 17, 4 no piso duro australiano - derrotou na manhã desta quinta-feira (26) seu compatriota Stanislas Wawrinka por 3 sets a 2 (parciais de 7/5, 6/3, 1/6, 4/6 e 6/3), na Rod Laver Arena, em Melbourne. Ele aguarda agora o vencedor da semifinal entre Grigor Dimitrov, da Bulgária e o espanhol Rafael Nadal.

Federer e Nadal, que dominaram durante quase uma década o esporte, podem voltar a protagonizar uma decisão de Major após seis anos. O último duelo por taça de Grand Slam entre os dois foi em Roland Garros, em 2011. Nadal bateu Federer por 3 sets a 1 e levou para casa seu sexto título do aberto francês (atualmente já são nove).