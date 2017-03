Iporá não desperdiça as chances e vence o Goiás por 2 a 1 na Serrinha

No primeiro encontro entre Goiás e Iporá melhor para o time azul e amarelo. Com um futebol eficiente, o Lobo Guará não desperdiçou as chances que criou e impôs derrota ao time esmeraldino, nesta quarta-feira, na Serrinha, por 2 a 1.

Com o resultado, o Iporá chegou a 15 pontos na tabela de classificação, é 3º colocado no Grupo A e 5º colocado no geral. Com isso, o time encaminha vaga para o Campeonato Brasileiro Série D. O Goiás, por sua vez, estaciona nos 22 pontos e não depende só dele para terminar a primeira fase na liderança geral.

O Goiás agora só volta a campo na 5ª rodada do 3º turno, a última da fase de classificação para enfrentar o Itumbiara, no Estádio JK, dia 9 de abril, às 16 horas. O Iporá joga no próximo domingo, às 15h30, no Ferreirão, contra o Crac, em sua última partida nesta primeira participação na elite do futebol goiano.

O jogo

Alguns torcedores ainda chegavam à Serrinha quando o Iporá aprontou. Aos dois minutos, Jean Batista escapou pela direita e bateu cruzado, no rebote Vinícius Leite estava esperto e colocou a bola no fundo do gol.

O Goiás só conseguiu responder aos 12 minutos. Após boa trama, o zagueiro Fábio Sanches escorou para Otacildo livre na área, mas o garoto finalizou mal sobre o goleiro Cleriston, que defendeu com tranquilidade. Aos 24, o garoto teve nova chance, finalizou com mais potência e dessa vez exigiu grande defesa de Cleriston.

Atrás no placar, o Goiás trocava passes no campo de ataque, mas tinha muita dificuldade para furar a marcação do Lobo Guará. O meia Léo Sena chamou a responsabilidade, mas seu empenho não rendeu frutos no primeiro tempo. O Goiás foi para o vestiário em desvantagem.

Como o Goiás não conseguiu render no primeiro tempo, o técnico Sílvio Criciúma fez duas alterações no intervalo lançando Aylon e Thalles sacando Carlos Eduardo e Paulinho. O Goiás apertou para empatar, mas foi o Iporá quem marcou. Aos 11, Paulo Henrique recebeu cruzamento açucarado de Vinícius Leite e mandou para a rede.

Com um jogador a menos em campo e sem esboçar uma reação mais forte, o Goiás ficava com a bola e tentava encaixar alguma boa jogada para pelo menos diminuir a vantagem do Iporá. Aos 23, Otacildo tentou de letra e parou mais uma vez em Cleriston.

Aos 28, Helder foi derrubado por Márcio Luiz e um pênalti foi marcado. Léo Sena cobrou no canto direito, mas Cleriston saltou e impediu o gol esmeraldino. Aos 37, o Goiás reagiu com o zagueiro Everton Sena que apareceu na área para marcar e colocar fogo nos minutos finais do jogo. Mas a pressão não surtiu efeito.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Alexandre Amaral e Adaílton Fernando

Goiás: Marcelo Rangel; Hélder, Fábio Sanches, Everton Sena e Paulinho (Thalles); Pedro Bambu, Victor Bolt, Juan (Jefferson) e Léo Sena; Carlos Eduardo (Aylon) e Otacildo. Técnico: Sílvio Criciúma

Iporá: Cleriston; Lucas Mendes, Rodrigo Milanez, Márcio Luiz e Ari; Wesly, Patrick (Arthur), Jean Batista e Rodrigo Alves; Vinícius Leite (Caio) e Paulo Henrique (Yago). Técnico: Everton Goiano

Gols: Vinícius Leite aos 2’ do 1º tempo, Paulo Henrique aos 11’2º tempo (Iporá);

Cartões amarelos: Jean Batista, Lucas Mendes, Paulo Henrique (Iporá); Juan, Victor Bolt, Fábio Sanches (Goiás)

Expulsões: Victor Bolt (Goiás); Lucas Mendes (Iporá)

Público: 970 pagantes

Renda: R$ 5.600,00