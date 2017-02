Iporá conquista empate no fim

No confronto entre as duas equipes do interior com melhor desempenho no Campeonato Goiano, prevaleceu o equilíbrio. Ontem, no Estádio Ferreirão, Iporá e Goianésia protagonizaram um jogo com muitas chances desperdiçadas, boas atuações dos goleiros e momentos de oscilação nas atuações dos times. No placar, empate por 1 a 1, que teve sabor de derrota para ambos.

Em campo, estava a chance de alcançar uma situação mais confortável na tabela, em caso de vitória, se aproximando de uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

Fora de casa, o Goianésia se apresentava de forma defensiva, com três zagueiros em campo. Mas foi o Azulão que inaugurou o placar. Aos 11 minutos, interrompendo o bom momento do Iporá na partida, Michael realizou lançamento para Nonato, que marcou de perna canhota.

Após o revés, os mandantes sofreram para se encontrar no jogo. Na etapa final, porém, o Iporá reagiu, esbarrando em grande atuação do goleiro Luan.

Do banco, veio a mudança no destino do time iporaense. Aos 41 minutos, Johnny Dias fez cruzamento para Gabriel, que, em sua primeira participação no jogo, igualou o placar.

O resultado deixa ambas as equipes com 7 pontos. Na classificação geral, o Goianésia é o 4º colocado, com vantagem sobre o Iporá por ter maior saldo de gols.