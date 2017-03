Iporá bate Rio Verde em casa

Na briga direta para fugir do rebaixamento, o Iporá se seu melhor contra o concorrente Rio Verde ao vencer por 2 a 1, ontem, no Estádio Ferreirão, em Iporá. Com 11 pontos, a equipe entra no último turno do Campeonato Goiano com um pouco mais de fôlego para evitar o descenso.

O Rio Verde, que até contou com seu artilheiro, se complica na fuga da degola. A equipe viu o adversário abrir dois gols de vantagem, com Rodrigo Alves e Vinícius Leite. Saulo, que passou o jogo todo apagado, apareceu no finalzinho para diminuir, mas a equipe alviverde não foi capaz de evitar a derrota.

Com 8 pontos, o Rio Verde está na zona de rebaixamento e torce para que concorrentes com a mesma pontuação percam hoje, no final da 10ª rodada, para terminar o 2º turno fora da faixa de degola.

Iporá

Cleriston; Lucas Mendes, Rodrigo Milanez, Márcio Luiz e Ari; Wesly, Vinícius Leite (Damião), Everton Luis e Rodrigo Alves; Abner e Yago Amaral (Paulo Henrique). Técnico: Everton Goiano

Rio Verde

Tom; Bruno Leite,

Herbert, Rogério e Roger Guerreiro; Pierre (Rangel), Thiago Medeiros, Jefferson e Hyago (Henry); André Luiz e Saulo. Técnico: Régis Amarante

Local: Estádio Ferreirão (Iporá). Árbitro: Cleber Vaz. Assistentes: Alexandre Amaral e Joaquim André. Gols: Rodrigo Alves, aos 4’ do 1º tempo, Vinícius Leite, aos 26’ do 2º tempo, e Saulo, aos 49’ do 2º tempo. Público: 735 pagantes. Renda: R$ 20.430,00