Interino, Sílvio Criciúma diz que faltou concentração ao Goiás em derrota

Em seu terceiro jogo à frente do Goiás, o técnico Sílvio Criciúma sofreu a primeira derrota e explicou o revés como resultado da falta de concentração de sua equipe diante do Iporá, na noite desta quarta-feira (29), na Serrinha. O alviverde sofreu dois gols e conseguiu diminuir no final da partida, mas não evitou a derrota.

"Foi colocado com muita ênfase para que a equipe fosse equilibrada e concentrada no jogo, o que não aconteceu. No primeiro lance de ataque, na primeira bola que rondou nosso gol, já se desenhou uma situação perigosa. Na sequência, já tomamos um gol", falou o treinador sobre o gol sofrido aos 2 minutos de jogo, marcado por Jean Batista.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Paulo Henrique ampliou. Minutos depois, Victor Bolt foi expulso. Então, Sílvio Criciúma acredita que o Goiás conseguiu se portar melhor. "Depois da expulsão do Bolt, em 30 minutos a equipe jogou, se comprometeu, concentrou, tudo o que não fez em 60 minutos. Mas são circunstâncias do jogo. O Iporá teve uma situação favorável de desenhar a vitória com facilidade quando fez 2 a 0 e teve um jogador a mais", afirmou.

Sílvio Criciúma assumiu o Goiás interinamente após a saída de Gilson Kleina, que acertou a rescisão de contrato quando teve uma proposta da Ponte Preta, há dez dias. Desde então, o interino comandou o alviverde na vitória sobre o Crac por 3 a 2 e no empate sem gols no clássico contra o Vila Nova, além da derrota para o Iporá, que nunca havia enfrentado o clube alviverde e ganhou a primeira partida entre as duas equipes.

Antes da derrota para o Iporá, a diretoria esmeraldina buscava um técnico, mas já cogitava a possibilidade de manter Sílvio Criciúma no comando. "O futebol vive de resultado. Treinador bom é aquele que vence. A questão de equilíbrio neste momento envolvendo todos os setores do futebol é fundamental. Se não houve um terceiro resultado positivo, uma segunda vitória, houve análise de atletas e de comportamento. Se tivesse de acontecer uma derrota nessas partidas (da reta final, em que o Goiás já está classificado), a hora era agora. Não é justificando."

O Goiás terá dez dias até o próximo jogo pelo Goianão, que será no dia 9, contra o Itumbiara, fora de casa, pela última rodada da fase de classificação. A equipe tem 22 pontos e lidera o Grupo A do Estadual.