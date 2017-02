Inscrições para corrida de rua em comemoração ao Dia Internacional da Mulher terminam dia 28

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Goiânia Shopping recebe a tradicional prova de corrida de rua "Circuito da Mulher", no dia 5 de março. As inscrições para a única corrida de rua exclusivamente feminina de Goiânia podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro pelo site www.circuitomulher.com.br.

Serão dois circuitos. O de 5 km pode ser disputado por mulheres com mais de 16 anos; já para competir no circuito de 10 km é preciso ter mais de 18 anos. O limite de inscritas é de 1,2 mil atletas. A inscrição custa R$ 85,00. Atletas filiadas à Federação Goiana de Atletismo têm 10% de desconto. Mulheres acima de 60 anos têm 50% de desconto, e atletas com deficiência são isentas da taxa de inscrição.

Os kits da corrida serão entregues no dia 4 de março, no piso 2 do Goiânia Shopping. A largada está marcada para as 7h30, na Avenida T-15 (em frente ao Hipermercado Bretas), e a prova terá duração máxima de duas horas. As atletas deverão estar no local de largada com pelo menos 30 minutos de antecedência quando serão dadas as instruções finais.

A prova contará com pontos de água pré-definidos, segurança realizada por batedores e sinalização exclusiva para a corrida. E para manter a animação, haverá DJ no comando do som durante toda a corrida. Todas as atletas regularmente inscritas que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas. As atletas classificadas do 1º ao 3º lugar receberão troféus.